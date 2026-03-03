Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Председательство Мелании Трамп на заседании Совета Безопасности ООН вызвало ажиотаж

Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН
Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН, которое пройдет под председательством первой леди США Мелании Трамп, вызвало огромный интерес, в зале для зрителей не осталось свободных мест. Об этом сообщает РИА Новости.

Жена президента Соединенных Штатов председательствует на заседании «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Это первый случай в истории, когда супруга главы государства выступает в роли председателя на заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание вызвало большой интерес не только у публики, но и среди дипломатов, которые в полном составе присутствуют в зале.

Постпред России при ООН Василий Небензя перед заседанием пожал руку первой леди и принял участие в фотосессии с ней вместе с другими членами Совета Безопасности.

В октябре Мелания Трамп заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей.

Ранее сообщалось, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!