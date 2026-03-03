Председательство Мелании Трамп на заседании Совета Безопасности ООН вызвало ажиотаж

Заседание Совета Безопасности ООН, которое пройдет под председательством первой леди США Мелании Трамп, вызвало огромный интерес, в зале для зрителей не осталось свободных мест. Об этом сообщает РИА Новости.

Жена президента Соединенных Штатов председательствует на заседании «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Это первый случай в истории, когда супруга главы государства выступает в роли председателя на заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание вызвало большой интерес не только у публики, но и среди дипломатов, которые в полном составе присутствуют в зале.

Постпред России при ООН Василий Небензя перед заседанием пожал руку первой леди и принял участие в фотосессии с ней вместе с другими членами Совета Безопасности.

В октябре Мелания Трамп заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей.

Ранее сообщалось, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.