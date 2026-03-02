В ШОС раскритиковали удары США и Израиля по Ирану

Государства ШОС выразили озабоченность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили серьезную озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Telegram-канале ШОС.

«Государства-члены ШОС считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон», — говорится в сообщении.

В ШОС добавили, что Организации Объединенных Наций (ООН) и Совету Безопасности ООН следует принять меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продолжаться дольше 4-5 недель. По словам главы Белого дома, она «не наскучит» ему через неделю, другую. Он признал, что «ничего скучного в этом нет».

