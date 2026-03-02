В МИД Ирана рассказали об отношении республики к странам Персидского залива

Иран без вражды относится к странам Персидского залива и намерен продолжать с ними добрососедские отношения, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в рамках диалога со своим китайским коллегой Ваном И. Об этом сообщает РИА Новости.

Арагчи добавил, что оборонительный ответ Ирана, который пришелся на военные базы США в ряде государств Персидского залива, не следует считать нападением, «это законный ответ на источник агрессии».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.



