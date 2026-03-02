Захарова назвала сатанизмом слова фон дер Ляйен о гибели Хаменеи

Главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен проклянут за слова о «новой надежде Ирана». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и тот, кто увидел в нем «новую надежду», — написала дипломат.

Захарова добавила, что слова фон дер Ляйен являются «сатанизмом во всей красе» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Накануне фон дер Ляйен заявила, что с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи у народа республики «появилась надежда». По словам главы ЕК, Европа должна обеспечить, чтобы иранцы «сами могли формировать» свое будущее.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее страна Евросоюза осудила удары по Ирану.