Экс-советник Кучмы заявил об «исчезновении» Зеленского из-за операции США в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский исчез из западного информационного пространства из-за начала операции США и Израиля против Ирана. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли», — сказал Соскин.

По его словам, на Западе происходит смена информационной модели и переоценка приоритетов среди союзников Украины. Киев туда не вписывается, считает эксперт. Он считает, что с республикой не будут вести переговоров о членстве в ЕС и НАТО, а займутся решением собственных проблем.

«Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже все», — порассуждал Соскин.

До этого Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал события на Ближнем Востоке. Политик подчеркнул, что необходимо сохранить как можно больше жизней, и отметил, что «глобальные преступники ослабевают» под решительным напором США. По его словам, Иранская Республика предоставляла России и другое оружие.

Ранее Зеленскому предрекли «конец» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

 
