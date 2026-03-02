Размер шрифта
В Кремле анонсировали международный разговор Путина по ситуации вокруг Ирана

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор по ситуации в Иране
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 2 марта проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры. Как минимум, один. Я думаю, мы в середине дня поделимся информацией о нем», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня весь день Путин работает в Кремле. Как уточнил пресс-секретарь, 2 марта у главы государства нет крупных запланированных публичных мероприятий.

1 марта Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Российский лидер назвал случившееся «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Президент заявил, что в России Хаменеи будут помнить «как выдающегося государственного деятеля», который внес огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию в Иране, в ходе которой были атакованы многие города страны и ликвидирован верховный лидер. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.

 
