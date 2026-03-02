Норвежский профессор считает удары по Ирану величайшей ошибкой в истории США

Дизен: война против Ирана войдет в историю как одна из величайших ошибок США

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Глен Дизен считает войну против Ирана величайшей ошибкой в истории США. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм», — написал он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Это произошло после неудавшихся переговоров между США и Ираном в Женеве 26 февраля. По информации портала Axios, финальное предложение Вашингтона включало требование о моратории на обогащение урана и предупреждение об использовании военной силы в случае отказа.

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».