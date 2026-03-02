Стало известно об ультиматумуме США к Ирану до начала атак

Axios: США выдвинули Ирану ультиматум о моратории на уран за сутки до атак

Финальное предложение США перед началом атак на Иран включало требование о моратории на обогащение урана и предупреждение об использовании военной силы в случае отказа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в администрации президент США Дональда Трампа.

По словам собеседника издания, после завершения утренней части переговоров США и Ирана в Женеве 26 февраля американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф вернулись с окончательным предложением. Вашингтон требовал от Тегерана установить 10-летний мораторий на обогащение урана и взамен обещали поставлять бесплатное ядерное топливо для удовлетворения гражданских нужд Исламской Республики.

Другой источник сообщил, что американская делегация «очень четко» заявила о применении военной силы, если власти Ирана не примут предложение. В итоге иранская сторона отклонила предложение.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать.