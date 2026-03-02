Размер шрифта
Журналист Atlantic раскрыл следующую возможную цель Трампа после Венесуэлы и Ирана

Atlantic: США после Венесуэлы и Ирана присматриваются к Кубе
Руководство США рассматривает возможность проведения операции в Кубе. Об этом пишет штатный журналист издания The Atlantic Вивиан Салама.

«В то время как американские и израильские ракеты в эти выходные обрушились на Иран, всего через несколько недель после того, как Дональд Трамп отдал приказ о молниеносном ударе, в результате которого президент Венесуэлы оказался в зале суда Нью-Йорка, Трамп уже присматривается к своей следующей цели: Кубе», — говорится в статье.

По словам одного из чиновников администрации президента США Дональда Трампа, поговорившим с изданием, Трамп «чувствует, что у него все получается; что все идет как надо».

Автор материала отмечает, что данная идея сопряжена с рисками, так как Куба, охваченная беспорядками, может привести к притоку беженцев в США в тот момент, когда администрация пытается обратить вспять миграционные потоки.

«Военная кампания может создать почву для восстания, но после почти семи десятилетий репрессивного правления в стране практически отсутствует организованная оппозиция. Это может сделать заманчивым вариантом урегулирование путем переговоров, при котором режим останется у власти, но Америка возьмет контроль над ситуацией (по примеру Венесуэлы). Но такой исход будет далек от превращения Кубы в новейшую демократию мира... который позволит президенту заявить, что он не просто сменил лидеров, но и изменил фундаментальный характер страны», — пишет Салама.

Представитель Белого дома также сообщил ей, что сейчас основное внимание уделяется переговорам с Кубой в стремлении к соглашению.

Ранее Трамп допустил «дружественный захват» Кубы.

 
