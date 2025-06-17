В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада

Сообщения об убийстве экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада недостоверны. Об этом сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на офис Ахмадинежада.

«Сообщения, которые публикуются в сети, о якобы гибели господина Ахмадинежада не соответствуют действительности», — сообщили в офисе Ахмадинежада.

Информацию о том, что на одной из улиц Тегерана был убит бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, появилась в нескольких СМИ — ее подхватили в социальных сетях.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Иран еще не проводил серьезных операций против Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.