Политика

СМИ сообщили о гибели экс-президента Ирана при атаке Израиля и США

Ilna: экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударах США и Израиля
Sobhan Farajvan/Global Look Press

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при американо-израильских ударах, передает агентство Ilna.

В статье уточняется, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы при ударе по району Нармак в Тегеране, где находилась его резиденция.

Накануне в соцсетях появилась информация, что дом Ахмадинежада был разрушен в результате удара Израиля по иранской столице. Однако источник в Исламской Республике опроверг эти данные. По его словам, под ракетный удар попало здание с охраной экс-лидера, а он сам не пострадал.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Махмуд Ахмадинежад был президентом Исламской Республики с 2005 по 2013 год. До этого руководил провинцией Ардебиль и занимал должность губернатора Тегерана. Во время его нахождения во главе государства в ускорилось развитие ядерной программы Ирана. Во внешней политике Ахмадинежад выступал за сближение с Россией и арабским миром, критиковал политику США и делал резкие заявления в адрес Израиля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кто возглавит Иран вместо верховного лидера Хаменеи.

 
