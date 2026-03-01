Минтранс ответил на вопрос об инцидентах с судами под флагом России в Ормузском проливе

Минтранс РФ: инцидентов с российскими судами в районе Ормузского пролива нет

Инцидентов с российскими судами в районе Ормузского пролива не зафиксировано. Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта России.

«Происшествий с судами под флагом РФ в этом районе не зафиксировано», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что продолжают следить за ситуацией с российскими судами на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

1 марта танкер Skylight подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб в Омане. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — были эвакуированы, при этом четверо моряков получили ранения.

В этот же день секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления». При этом американские корабли станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он. 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ранее востоковед объяснил, кому выгодно перекрытие Ормузского пролива.