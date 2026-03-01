Иранские власти сообщили об открытии Ормузского пролива «до уведомления»

Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщил экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, его цитирует Financial Times.

При этом американские ВС и военнослужащие станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он.

Накануне сообщалось, что Ормузский пролив закрыт для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

На фоне американо-израильской операции против Ирана Тегеран запретил кораблям США заходить в Персидский залив.

Ранее Дмитриев спрогнозировал резкий рост цен на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке.