«Доведем врагов до отчаяния»: президент Ирана обратился к нации

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к согражданам, трансляцию ведет агентство Mehr.

«Мы доведем наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов», — заявил он.

Президент подчеркнул, что иранский народ должен объединиться перед лицом врага и нахождение граждан на площадях и в мечетях будет препятствовать «вражеским заговорам». Пезешкиан также сообщил, что руководящий Совет Ирана, который будет управлять страной до выборов нового верховного лидера, уже начал работу.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране объявили джихад против США и Израиля.