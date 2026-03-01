Каллас заявила, что смерть аятоллы открывает путь к «другому Ирану»

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в соцсети X, что смерть Али Хаменеи — переломный момент в истории Ирана, открывающий путь к «другому Ирану».

«Смерть Али Хаменеи — переломный момент в истории Ирана. Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы. Я поддерживаю связь с партнерами, в том числе с теми, кто в регионе больше всего страдает от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации», — написала она.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее страна Евросоюза осудила удары по Ирану.