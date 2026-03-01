В Ормузском проливе атаковали танкер под флагом Палау

РИА: танкер Skylight под флагом Палау попал под удар у берегов Омана

Танкер под флагом Палау атакован у берегов Омана в Ормузском проливе. Об этом оманский Центр морской безопасности сообщил РИА Новости.

«Танкер Skylight подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы», — отметили в ведомстве.

По данным центра, четверо моряков получили ранения.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

1 марта экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления». При этом американские корабли станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он.

Накануне сообщалось, что Ормузский пролив закрыт для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ранее в России спрогнозировали резкий рост цен на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке.