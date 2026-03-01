Лавров высказался об укреплении взаимодействия с КНР на фоне ударов США по Ирану

Лавров: РФ готова укреплять взаимодействие с Китаем после ударов США по Ирану

Россия готова укреплять взаимодействие с Китайской Народной Республикой после ударов США по Ирану, призывая к прекращению боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводятся на сайте министерства.

Он отметил, что у России и Китая есть «единая позиция».

«Россия готова укреплять координацию и взаимодействие с китайской стороной, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и ШОС, призывая к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к процессу дипломатических переговоров», — указал министр.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пообещал США и Израилю «удар такой силы, с какой они не сталкивались».