В Ираке объявили траур после смерти верховного лидера Ирана

В Ираке ввели трехдневный траур после официального подтверждения смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

«Правительство Ирака объявило трехдневный траур в стране», — говорится в публикации.

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади выразил соболезнования.

«Приносим соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана господина Али Хаменеи. Его путь служения народу завершился мученической гибелью человека, который сохранил верность своим принципам и защитил нацию перед лицом несправедливости и гнета», — сказал он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали об участии ЦРУ в ликвидации Хаменеи.