Байден чуть не упал на трапе самолета в Детройте

Президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте, передает телеканал WXYZ-TV Detroit.

На кадрах видно, как политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, оговорился, перепутав Ирландию и Исландию.

В марте Байден во время обеда в честь Дня святого Патрика пошутил о своих ирландских корнях, а также пьющих ирландцах. Ранее президент США рассказывал, что его предки покинули Ирландию примерно в то же время, что и прапрапрадед бывшего президента США Барака Обамы Фалмут Кирни, который был родом из Манигалла в графстве Оффали.

8 июля Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.