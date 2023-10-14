Байден снова не удержался на лестнице по пути на сцену

Президент США Джо Байден снова не удержался и споткнулся при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Байден не смог преодолеть около пяти ступеней лестницы, чтобы оказаться на сцене. Он споткнулся, но устоял на ногах, ухватившись за перила.

Отмечается, что Байден все чаще носит обувь для тенниса, чтобы избежать падений на публике. Его команда также прикладывает все усилия, чтобы президент не спотыкался и не падал перед выборами 2024 года.

До этого Байден едва не упал во время спуска по трапу самолета в Детройте. 80-летний политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

На встрече со спонсорами своей предвыборной кампании он заявлял о желании залезть на дерево. Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.