Представители США и Украины покинули место переговоров в Женеве

Представители США и Украины покинули отель в Женеве, где проходили переговоры
Global Look Press

Делегации США и Украины покинули отель Four Seasons в Женеве, где представители двух стран провели переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, дискуссии сторон шли около четырех часов.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что двусторонняя встреча представителей Соединенных Штатов и Киева в Женеве 26 февраля нужна затем, чтобы проработать механизмы «экономической поддержки и восстановления Украины», а также подготовиться к новому раунду переговоров с Россией. По словам Умерова, на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером отправилась делегация во главе с ним и руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же 4–5 февраля.

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии реакции от Киева на ряд предложений Москвы.

 
