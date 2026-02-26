Размер шрифта
Дмитриев отказался от комментариев после встречи с делегацией США в Женеве

Дмитриев не стал комментировать итоги встречи с делегацией США в Женеве
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не стал комментировать итоги встречи с американской делегацией в швейцарской Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего не комментируем, все потом», — сказал дипломат журналистам.

К моменту прибытия Дмитриева к отелю сотрудники местной полиции стали отгонять автомобили украинской делегации.

26 февраля там также состоялась встреча украинской и американской делегаций.

Накануне ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта. Следующие трехсторонние переговоры по Украине могут пройти не в Женеве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективе встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на Западе заявили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине.

 
