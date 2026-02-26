Размер шрифта
В Кремле заявили о контактах Дмитриева с Вашингтоном

Песков: Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном по экономическим вопросам
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что ему не известно — находится ли Дмитриев в Женеве.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что прибытие Дмитриева в Женеву на переговоры с американской стороной ожидается 26 февраля.

По словам собеседника агентства, Дмитриев встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Накануне ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласуется. Кроме того, по данным агентства, следующие трехсторонние переговоры по Украине могут состояться не в Женеве.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее в Совфеде объяснили, почему переговоры по Украине перенесли на начало марта.

 
