Спецпосланник Трампа рассказал, когда могут пройти новые переговоры по Украине

Новый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина может состояться в течение следующих трех недель. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox News заявил специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Мы с [зятем хозяина Белого дома] Джаредом [Кушнером] надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту [украинского лидера Владимира] Зеленского и президента [России Владимира] Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом [США Дональдом Трампом]», — сказал чиновник.

В то же время он выразил уверенность, что американский лидер захочет принять участие в переговорах Путина и Зеленского только в том случае, если поймет, что может поспособствовать завершению вооруженного конфликта и добиться наилучшего результата. Как отметил Уиткофф, он надеется, что «в ближайшие недели появятся хорошие новости» по урегулированию украинского кризиса.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». Зеленский рассказал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

