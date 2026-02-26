В Кремле рассказали о позиции США в отношении переговоров с Россией

Песков: США увязывают переговоры по Украине и экономическому сотрудничеству с РФ

Соединенные Штаты Америки по-прежнему предпочитают полностью увязывать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине с обсуждением экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли отделить контакты по экономическим вопросам с США от вопроса урегулирования на Украине.

«По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два (трека. — «Газета.Ru»)», — сказал представитель Кремля.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев должен прибыть в Женеву на переговоры с американской стороной 26 февраля.

По словам собеседника РИА Новости, Дмитриев встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

