Раскрыта судьба футболок спецпредставителя Путина с переговоров

Дмитриев после переговоров по Украине отдает футболки с цитатами про Россию жене
kadmitriev/X

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отдает жене футболки, которые надевает на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказала супруга Дмитриева Наталья Попова в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

Дмитриев во время рабочих поездок часто надевает футболки, на которых присутствуют цитаты о России. По словам супруги, ее муж сам подбирает себе одежду, часто она потом забирает у него футболки.

«По футболочкам он сам принимает решения, это я у него потом забираю, прошу поносить. Там много — «Россия — страна, которая ничего не боится», еще есть толстовки с «Орешником». Но их только на специальные мероприятия», — призналась Попова.

Она также рассказала, что рабочие моменты, связанные с переговорами, дома не обсуждаются. Супруга Дмитриева заявила, что к секретности переговоров он относится серьезно и не разглашает детали даже ей.

До этого помощник президента России Владимир Мединский прилетел на переговоры с Украиной в Стамбул в поло бренда Putin Team. Надпись была вышита на левой стороне футболки черными нитками. В переводе с английского Putin Team означает «команда Путина».

Ранее украинская делегация выделилась своим внешним видом на переговорах с Россией.

 
