Мединский прилетел на переговоры с Украиной в поло с надписью «команда Путина»

Помощник президента России Владимир Мединский прилетел в Стамбул, где сегодня планируется третий раунд переговоров с Украиной, в поло бренда Putin Team. На это обратило внимание РИА Новости.

На фото видно, что Мединский вышел из самолета в серой однотонной футболке с воротником. На левой стороне черными нитками вышито название бренда-производителя Putin Team, что в переводе с английского означает «команда Путина».

Российский бренд Putin Team Russia представил свою коллекцию в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 основатель бренда Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам легкой промышленности предложил президенту России Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды. Глава государства согласился.

В конце 2023 года в столичном ТЦ открылся магазин патриотичной одежды Putin Team Russia. Присутствовавший на церемонии открытия российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что бренд делает «классный продукт» с очень важным идейным посылом.

До этого сообщалось, что российская делегация во главе которой Мединский, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча представителей РФ и Украины запланирована на 19:00 мск во дворце Чираган в центре Стамбула.

Ранее на Украине подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского.