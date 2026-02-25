Размер шрифта
Японский депутат сравнил Зеленского с нищим

Японский депутат Судзуки: выпрашивающий деньги Зеленский выглядит жалко
Vadym Sarakhan/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский, выпрашивающий деньги у стран Запада, выглядит жалко. Об этом в своем блоге написал депутат верхней палаты японского парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

Законодатель выразил уверенность, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, Киеву следует на основе мирных инициатив Вашингтона «продвигать дело к прекращению огня».

«Зеленский выглядит жалко, когда просит у стран НАТО оружие и деньги. <...> Если бы он сказал «закачиваем» перед тем, как выпрашивать, как нищий, оружие и деньги, все бы закончилось», — подчеркнул Судзуки.

Также депутат обратился к европейским государствам, призвав их прекратить поддерживать Зеленского. Как отметил парламентарий, лидерам Великобритании, Германии, Франции, Италии и иных стран Европы надо изменить свой образ мышления. Он предупредил, что при затягивании конфликта между Киевом и Москвой его последствия будут становиться только хуже.

24 февраля постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский сообщил, что западные державы с февраля 2022 года выделили €126 млрд на военную помощь Украине.

Ранее финский политик заявил, что верящие в победу Украины европейские лидеры утратили связь с реальностью.

 
