Стала известна дата новых переговоров США и Ирана

ISNA: переговоры Ирана и США по ядерному досье пройдут в Женеве 26 февраля
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром 26 февраля. Об этом сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что глава иранской делегации — министр иностранных дел Аббас Арагчи — вылетает в Женеву из Тегерана 25 февраля.

Накануне заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что республика готова предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь соглашения с США по ядерному вопросу.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. Иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Трамп уличил Иран в разработке мощного оружия.

 
