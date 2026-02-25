На Западе заявили о провале западной стратегии

Планы Запада «вбить клин» между Китаем и Россией провалились. Об этом написал обозреватель Роджер Бойс в статье для The Times.

По его словам, с начала украинского конфликта Запад «убеждал себя» в необходимости поссорить Россию и Китай, так как, с точки зрения европейцев, поддержка Пекина помогала России вести военные действия на Украине и поддерживать экономику.

«Западная стратегия провалилась. Поддержка Китая в отношении России усилилась: теперь на его долю приходится 40% российского экспорта нефти. Идет активный процесс обхода западных санкций. Бурно развивается двусторонняя торговля, объем которой в прошлом году составил $250 миллиардов», — отметил он.

По словам Бойса, сегодня президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин «не видят смысла скрывать теплоту своего стратегического партнерства».

4 февраля президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. В ходе разговора Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года. Портал Baijiahao написал, что российская сторона необычайно тепло отреагировала на приглашение Си Цзиньпина посетить Китай.

Ранее в США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Китая.