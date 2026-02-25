Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

В США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Китая

Спанбергер: Трамп уступает экономическую и технологическую мощь России
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп уступает «экономическую мощь и технологическое превосходство» России, а также преклоняется перед Китаем. Об этом заявила губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, пишет The Wall Street Journal.

Спанбергер прокомментировала речь Трампа перед конгрессом США и осудила внешнюю политику президента, в том числе в отношении России и Китая.

«Хотя сегодня вечером президент говорил о своих предполагаемых успехах, он продолжает уступать экономическую и технологическую мощь России, преклоняться перед ее правителем и перед Китаем, а также строить планы войны с Ираном», — отметила она.

Также Спанбергер назвала «беспрецедентными» масштабы коррупции при Трампе, упрекнула его в сокрытии информации по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в «крипто-аферах», а также в «заигрывании с иностранными принципами ради самолетов» и с миллиардерами «ради бальных залов». Кроме того, губернатор поставила в вину Трампу то, что «его имя и лицо находятся всех зданиях по всей столице» США.

«Это сильно отличается от взглядов наших отцов-основателей», — отметил Спанбергер.

24 февраля 2026 года Трамп выступил в конгрессе США. В ходе двухчасового выступления он один раз упомянул Россию и урегулирование украинского кризиса, сказав, что США старательно работают над завершением конфликта. Американский президент подчеркнул, что страны Европы и НАТО по полной стоимости закупают американское оружие для Украины. Также Трамп выразил уверенность в том, что враги США испытывают страх перед Штатами.

Ранее посол Украины поделилась ожиданиями от политики Трампа в отношении Киева.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!