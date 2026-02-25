В США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Китая

Президент США Дональд Трамп уступает «экономическую мощь и технологическое превосходство» России, а также преклоняется перед Китаем. Об этом заявила губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, пишет The Wall Street Journal.

Спанбергер прокомментировала речь Трампа перед конгрессом США и осудила внешнюю политику президента, в том числе в отношении России и Китая.

«Хотя сегодня вечером президент говорил о своих предполагаемых успехах, он продолжает уступать экономическую и технологическую мощь России, преклоняться перед ее правителем и перед Китаем, а также строить планы войны с Ираном», — отметила она.

Также Спанбергер назвала «беспрецедентными» масштабы коррупции при Трампе, упрекнула его в сокрытии информации по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в «крипто-аферах», а также в «заигрывании с иностранными принципами ради самолетов» и с миллиардерами «ради бальных залов». Кроме того, губернатор поставила в вину Трампу то, что «его имя и лицо находятся всех зданиях по всей столице» США.

«Это сильно отличается от взглядов наших отцов-основателей», — отметил Спанбергер.

24 февраля 2026 года Трамп выступил в конгрессе США. В ходе двухчасового выступления он один раз упомянул Россию и урегулирование украинского кризиса, сказав, что США старательно работают над завершением конфликта. Американский президент подчеркнул, что страны Европы и НАТО по полной стоимости закупают американское оружие для Украины. Также Трамп выразил уверенность в том, что враги США испытывают страх перед Штатами.

