В Китае восхитились ответом Путина на одно предложение Си Цзиньпина

Baijiahao: Россия тепло и с энтузиазмом отреагировала на приглашение Путина в КНР

Российская сторона необычайно тепло отреагировала на приглашение председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину посетить Китай в первой половине 2026 года. На это обратил внимание портал Baijiahao.

По мнению китайских журналистов, реакция Кремля на предложение оказалась довольно неожиданной и была «крайне позитивной, даже больше, чем обычно». Отмечается, что сам факт согласия не стал для Пекина неожиданностью, в отличие от реакции.

В Москве проявили необычайный энтузиазм в связи с поездкой, пишет Baijiahao. В частности, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подготовка к визиту будет масштабной. Россия возлагает большие ожидания на мероприятие, говорится в тексте.

«Российская сторона ясно дает понять, что Путин не уедет из Китая с пустыми руками. <…> Если вы думаете, что российский президент поедет туда только для продажи сырья, то вы серьезно недооцениваете этого крутого парня», — сообщает Baijiahao.

4 февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире.

В ходе разговора Путин также принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, сроки и детали будут согласованы дополнительно.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке Путина к визиту в Китай.