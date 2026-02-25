Независимость Украины находится под вопросом во время президентства Владимира Зеленского. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube.

Меркурис отреагировал на слова зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что для нынешних властей Украины судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является показательным примером.

«Медведев предупредил Зеленского: «Смотри, для тебя это ничем хорошим не закончится. Если ты попытаешься держаться за власть в Киеве, то за тобой придут. Либо мы придем за тобой, как за Гитлером, либо твои же люди придут за тобой, как за Муссолини». Так что Медведев говорит о том, что пока Зеленский находится у власти, независимость самой Украины находится под вопросом»», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик также добавил, что украинский президент не понимает, что своими действиями наносит вред стране.

24 февраля Зеленский заявил, что будет выдвигаться на второй срок в случае, если выборы на Украине пройдут во время продолжения конфликта с Россией. 14 февраля на Мюнхенской конференции Зеленский также заявил, что готов провести президентские выборы в стране при условии двухмесячного прекращения огня.

Также в феврале Зеленский обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него через проведение президентских выборов.

