На Западе сделали заявление о проигравших в украинском конфликте

Военный аналитик Белл: Украина идет к поражению в конфликте с Россией
Украина плавно идет к поражению в военном конфликте с Россией, положение ВСУ на фронте с каждым днем ухудшается. Об этом заявил военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл.

«Украина постепенно проигрывает на переднем крае. Россия продвигается», — указал он.

Белл обратил внимание, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами для поддержания работы своего военно-промышленного комплекса, несмотря на санкции Запада. Эксперт также указал, что союзникам Украины не удалось перевести свои экономики на «военные рельсы» для оказания помощи Украине в больших объемах.

До этого немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что Россия уже одержала победу над Украиной, Европой, США и НАТО. Бизнесмен обратил внимание, что несмотря на победу, Россия все равно ведет переговоры с Западом, и делает это потому, что она «хочет вести с ним дела» и «нормализовать отношения».

Однако Дотком назвал это «большой ошибкой» России и призвал «не тратить время зря». По его словам, западные союзники Украины используют это время, чтобы укрепить ВСУ, а затем возобновить войну. В связи с этим бизнесмен обратился к России с призывом «разгромить и унизить» своих противников полностью, чтобы они «усвоили урок» и никогда больше не захотели связываться с РФ.

Ранее вице-премьер Италии Италии заявил, что Украина проиграла в конфликте, но Европа не заинтересована в мире.
 
