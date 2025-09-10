Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки

Убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой необходимо приговорить к смертной казни. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер назвал преступника «животным» и подчеркнул необходимость быстрого судебного процесса. Трамп заявил, что смертная казнь должна быть единственным возможным наказанием для убийцы.

«Животное, которое жестоко убило красивую девушку с Украины, должно получить быстрый суд и смертную казнь. Других вариантов быть не может», — написал президент.

Издание Associated Press сообщало, что прокурор запросит максимальный срок для убийцы Заруцкой.

Несколько дней назад стало известно, что в американском городе Шарлотт афроамериканец зарезал украинку Ирину Заруцкую. Инцидент произошел в вагоне легкорельсового поезда. Злоумышленник сидел позади девушки. Внезапно он достал нож и нанес девушке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией. Нападавшим оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун — младший.

Ирина Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в городе Шарлотт и работала в местном кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали тщательно расследовать все обстоятельства трагедии. В украинском консульстве заявили, что окажут поддержку семье Ирины.

Ранее Илон Маск сообщил, что выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой.