Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства
Константин Завражин/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 26 февраля проведут в Москве заседание Высшего госсовета Союзного государства двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках заседания будет рассмотрен ход совместной работы, которая проводится в рамках документа  — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».

19 февраля Путин и Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего заседания.

16 февраля Лукашенко сообщил, что заседание Высшего государственного совета СГ пройдет 26 февраля. Белорусский лидер отметил, что не существует той силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

8 февраля посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия и Белоруссия готовы жестко и решительно ответить в случае агрессивных действий со стороны европейских стран в отношении Союзного государства.

Ранее в МИД заявили об угрозах Союзному государству.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!