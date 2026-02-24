Российская авиакомпания вывезла с Кубы около 2,7 тыс. туристов

Авиакомпания «Россия» вывезла с Кубы около 2,7 тыс. туристов

Авиакомпания «Россия» выполнила программу вывозных рейсов с Кубы, всего домой вернулись около 2,7 тысячи туристов. Об этом РИА Новости рассказал представитель авиаперевозчика.

«Авиакомпания «Россия» выполнила в полном объеме программу вывозных рейсов с Кубы. С 11 февраля домой вернулись порядка 2,7 тысяч российских туристов», — говорится в заявлении.

В январе США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов, из-за чего тысячи российских туристов не могли покинуть остров.

6 февраля посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва поможет Гаване, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

Ранее заявил, что Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.