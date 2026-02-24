Аксенов в годовщину начала СВО призвал к «внутренней мобилизации»

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям полуострова в четвертую годовщину начала специальной военной операции (СВО). В своем Telegram-каналеон призвал каждого к «внутренней мобилизации» и четкому осознанию своей личной ответственности за судьбу страны.

«Хранить и укреплять наше единство. Поддерживать Верховного Главнокомандующего и Вооруженные Силы. Честно и добросовестно делать свое дело на своем месте», — написал глава региона.

Также Аксенов призвал жителей Крыма по мере возможностей помогать бойцам, находящимся на передовой, и фронту. Хранить память о павших героях и передавать ее детям и внукам. Глава Крыма призвал не поддаваться информационным провокациям и не распространять слухи, которые вбрасывает враг.

Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия сражается за правду, свое будущее и справедливость. Глава государства отметил, что на передовой этой борьбы находятся сильные, отважные и самоотверженные люди.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала СВО на Украине. По оценкам военных экспертов, на данный момент под контролем РФ находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

