Зеленский испугался военных учений России и Белоруссии

Зеленский заявил о подготовке учений России и Белоруссии с рисками для Украины

Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Зеркало», которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Я знаю, что они [президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко] говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов», — сказал Зеленский.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук не исключил проведения учений с Белоруссией по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Он напомнил, что в июне 2024 года белорусские военные принимали участие во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил, в ходе которых отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

