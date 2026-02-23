Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский испугался военных учений России и Белоруссии

Зеленский заявил о подготовке учений России и Белоруссии с рисками для Украины
Stefan Jeremiah/AP

Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Зеркало», которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Я знаю, что они [президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко] говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Посмотрим, насколько они будут большими. Но когда они были очень массированы, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов», — сказал Зеленский.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук не исключил проведения учений с Белоруссией по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Он напомнил, что в июне 2024 года белорусские военные принимали участие во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил, в ходе которых отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее генерал рассказал, с чего может начаться конфликт Запада и России.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!