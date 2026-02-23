Размер шрифта
Глава ГУ Генштаба ВС РФ принял участие во встрече с вдовами спецназовцев

Костюков принял участие во встрече Путина с вдовами российских спецназовцев
Александр Рюмин/РИА Новости

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков принял участие во встрече президента России Владимира Путина с вдовами героев-спецназовцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Кремле. Российский лидер отметил, что хотел провести ее именно 23 февраля, в День защитника Отечества.

Путин в понедельник также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручил государственные награды военнослужащим.

В ночь на 23 февраля Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады. По его словам, страна намерена продолжить укрепление армии и флота с учетом развития международной ситуации, а также на основе боевого опыта, полученного в ходе СВО.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.
 
