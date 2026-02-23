Перекрытие поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Европейского союза (ЕС), трансляцию вел телеканал М1.

«Выяснился шокирующий факт, что Украина действительно сговаривается с Брюсселем, действительно сговаривается с Европейской комиссией во главе с [главой Урсулой] фон дер Ляйен в плане блокирования поставок нефти [по «Дружбе»]», — сказал глава ведомства.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии рассказал, что Будапешт получил от Москвы сведения о том, что все повреждения «Дружбы» устранены. По его словам, нефтепровод абсолютно готов к эксплуатации.

По словам главы ведомства, Украина не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам. Таким образом Киев пытается шантажировать Будапешт, уточнил Сийярто.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба».