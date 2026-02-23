Сикорский удивился отсутствию солидарности между Украиной и Венгрией

Сикорский: Венгрия должна быть солидарной с Украиной из-за событий 1956 года

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал решение Венгрии заблокировать кредит для Украины на сумму 90 млрд. Об этом сообщает RMF24.

По его словам, таким образом Будапешт не проявляет солидарности и использует внешнеполитическую повестку для борьбы внутри страны. По оценкам главы МИД Польши, правительство Виктора Орбана настраивает население страны против Украины.

«Меня глубоко шокирует тот факт, что Украина защищается от российской армии, а венгры когда-то понимали, как это. Будапешт дважды подвергался вторжению в XX веке, но один раз это была Красная армия», – сказал Сикорский.

Он отметил, что ожидал гораздо большей солидарности между Венгрией и Украиной. Вместо этого Будапешт с помощью СМИ создает «атмосферу враждебности» к Киеву, что «довольно шокирующе», сказал политик.

Глава МИД Польши, вероятно, подразумевал Венгерское восстание 1956 года против власти просоветского коммунистического правительства. Оно было подавлено при военном вмешательстве СССР.

До этого Венгрия заблокировала согласованный в декабре кредит Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России.