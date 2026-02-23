Размер шрифта
Глава ООН предупредил о том, что права человека вытесняет «силовое господство»

Генсек ООН Гутерриш: права человека подавляются силовым господством во всем мире
Mary Altaffer/AP

Права человека во всем мире находятся под угрозой, поскольку «господства силы» вытесняет верховенство права. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает Al Jazeera.

«Правосудие уступает место господству силы <...> права человека подвергаются полномасштабным нападкам по всему миру», — сказал он на открытии ежегодной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Генсек ООН осудил «вопиющие нарушения прав человека» в Палестине, а также в ходе вооруженного конфликта на территории Украины.

До этого стало известно, что Украина в 2025 году была признана виновной в нарушении прав человека наибольшее количество раз среди всех государств — членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал украинский юрист Владимир Богатырь. Он сослался на данные доклада ЕСПЧ за прошлый год, из которого следует, что в отношении Украины было принято 164 решения, среди них в 160 суд констатировал как минимум одно нарушение.

Ранее Татьяна Москалькова обратилась в ООН из-за удержания Украиной 10 граждан Курской области.
 
