Политик Мема призвал Украину как можно быстрее договариваться о мире с Россией

Украине необходимо как можно скорее договариваться о мире с Россией, поскольку будущее республики выглядит мрачным. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир», — написал Мема.

По его словам, Украина столкнулась с чередой проблем. Евросоюз не может согласовать очередной пакет санкций против России, а Венгрия заблокировала выделение кредита на 90 млрд, уточнил политик. Последний фактор может привести к скорому краху Киева, отметил Мема.

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

