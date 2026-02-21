Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

На Западе оценили будущее Украины фразой «совсем удручающее»

Политик Мема призвал Украину как можно быстрее договариваться о мире с Россией
Efrem Lukatsky/AP

Украине необходимо как можно скорее договариваться о мире с Россией, поскольку будущее республики выглядит мрачным. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир», — написал Мема.

По его словам, Украина столкнулась с чередой проблем. Евросоюз не может согласовать очередной пакет санкций против России, а Венгрия заблокировала выделение кредита на 90 млрд, уточнил политик. Последний фактор может привести к скорому краху Киева, отметил Мема.

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее украинцев призвали бежать из страны на фоне действий Венгрии.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!