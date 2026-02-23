Размер шрифта
Экс-премьер Украины выступил против создания демилитаризованной зоны в Донбассе

Азаров назвал рискованной идею создания демилитаризованной зоны в Донбассе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал очень рискованной идею, предполагающую создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для ТАСС.

Азаров обратил внимание, что в ходе переговоров также звучали инициативы о создании свободной экономической зоны на территории Донбасса и ряда иных режимов. По мнению экс-главы украинского правительства, на реализацию подобных планов соглашаться нельзя.

«Это что за идеи, вообще говоря?» — задался вопросом бывший премьер-министр.

17 и 18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров в формате Россия — Соединенные Штаты — Украина. Глава делегации Москвы, помощник президента Владимир Мединский назвал прошедшие консультации «тяжелыми, но деловыми». Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее издание Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что представители Москвы и Киева на встречах в Женеве обсуждали создание совместной гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной в Донбассе. Как выяснили журналисты, украинские официальные лица считают это предложение нереалистичным и неприемлемым.

Ранее журналисты узнали о необычной общей цели России и Украины на переговорах.
 
