В Европе оценили новую роль Зеленского

Berliner Zeitung: Зеленский играет новую роль, говоря о мире
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лишь играет роль человека, который хочет мира, тогда как совсем недавно он «блестяще исполнял роль ястреба». Об этом пишет обозреватель Удо Норден в статье для Berliner Zeitung.

По словам Нордена, сегодняшние заявления Зеленского «создают впечатление, что он никогда не требовал ничего, кроме прекращения огня». Однако автор напомнил, что в сентябре 2024 года Зеленский на Генассамблее ООН высказывался против перемирия и призывал к «справедливому миру», для которого требовался вывод российских войск с территории Украины. В октябре 2024 года Зеленский также представил «План Победы», первым пунктом которого было вступление Украины НАТО. Норден подчеркнул, что тогда Зеленский «блестяще исполнил роль ястреба и непреклонного воина».

«Тот факт, что Зеленский занимал позиции, делавшие переговоры невозможными, объяснялся прежде всего поддержкой президента США Джо Байдена, который безоговорочно поддерживал его курс. С избранием Дональда Трампа президентом США ситуация для Зеленского резко изменилась. <…> В этой ситуации Зеленскому не оставалось ничего другого, кроме как играть роль государственного деятеля, готового к компромиссу», — отметил он.

Также обозреватель отметил, что в конце января 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский выразил сомнение в готовности Украины к переговорам и назвал президента Владимира Путина «диктатором», что «не звучало как конструктивный поход к переговорам».

«Стремясь показать себя более способным к компромиссу, чем есть на самом деле, Зеленский использует свой талант и опыт актера. Он играет каждую новую роль так, как будто другой ему никогда не давали», — отметил обозреватель.

В январе экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Зеленский уйдет из политики в качестве «трагического актера», тогда как пришел в нее как «комедийный актер».

21 февраля Зеленский обвинил Россию в том, что из-за нее на переговорах по урегулированию конфликта «не достигнуто никаких по-настоящему значимых результатов».

Ранее в США рассказали, от каких требований Россия не откажется на переговорах.
 
