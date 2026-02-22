Финляндия оказала Украине всю помощь, которую могла, и больше никак не может поддержать эту страну. Такое заявление в ходе интервью телепрограмме Yle Ykkosaamu сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Хельсинки делают все, что в их силах, но спустя почти четыре года <...> [с начала вооруженного конфликта] мы направили [Киеву] все, что могли», — сказала дипломат.

Она добавила, что теперь остается надеяться на одобрение кредита Европейского союза (ЕС) для Украины в размере €90 млрд.

21 февраля Валтонен заявила, что европейские страны должны играть большую роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По ее словам, проводимые сейчас мирные переговоры «пока ни к чему не ведут». Министр добавила, что государствам Европы необходимо договориться между собой, чего они хотят достичь посредством диалога и кто что будет делать ради этого.

За день до этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и отказаться от Донбасса. Как он отметил, поведение отказывающегося идти на уступки Зеленского является невменяемым.

Ранее в Финляндии сочли безосновательной риторику о «российской угрозе».