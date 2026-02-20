Размер шрифта
В Финляндии призвали Зеленского встретиться с Путиным и отказаться от Донбасса

Политик Мема: Зеленскому следует отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и отказаться от территорий Донбасса. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке», — написал политик.

Мема добавил, что при продолжении политики отказа от сделки Украина рискует усугубить свою переговорную позицию.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.

Ранее Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине.
 
