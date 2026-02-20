Размер шрифта
В Германии рассказали об идее приема Украины в ЕС в обмен на территориальные уступки

Welt: Европа может предложить Украине членство в ЕС в обмен на уступку Донбасса
Global Look Press

В Евросоюзе обсуждают возможность ускоренного приема Украины в объединение в случае согласия Киева на территориальные уступки. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По данным издания, европейские дипломаты полагают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется «весомое предложение», чтобы убедить украинцев принять территориальные уступки в пользу России.

«Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины», — отмечается в статье.

Газета отмечает, что одним из обсуждаемых форматов может стать вступление в Евросоюз «в рассрочку», которое предполагает предоставление Киеву членства до полного выполнения страной всех нормативных критериев. При этом Брюссель считает проблемными направлениями вопросы борьбы с коррупцией и соблюдения принципов верховенства права на Украине.

При этом часть стран ЕС не поддерживают сценарий быстрого принятия Украины в Евросоюз, поскольку в таком случае члены объединения попадут в «злополучную оборонную ловушку», указано в материале.

В январе Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Он также выразил уверенность в том, что страна будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Ранее в Финляндии призвали Зеленского встретиться с Путиным и отказаться от Донбасса.
 
