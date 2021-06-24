В Белоруссии начался судебный процесс по делу Сергея Тихановского

24 июня в следственном изоляторе в Гомеле начался судебный процесс по уголовному делу белорусского блогера Сергея Тихановского и его сторонников, которых обвиняют в планировании массовых беспорядков во время президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

5 мая Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика по обвинению в том, что они «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

В Генпрокуратуре заявили, что Тихановский и его соратники причинили ущерб государству на сумму более трех млн белорусских рублей (около $1,16 млн), а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше двух млн белорусских рублей (около $775 тыс.). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, в соответствии с уголовным законодательством Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла жена Сергея Тихановского – Светлана (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с сотрудниками силовым структур. К концу 2020 года в стране были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанных с событиями, происходившими во время президентских выборов.

21 июня 2021 года ЕС ввели четвертый пакет санкций против Белоруссии.